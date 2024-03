"Mostra celebrativa: un secolo di storia dell'Aeronautica Militare in esposizione a La Spezia"

A partire dal 21 marzo sarà allestita a cura dell’Associazione Arma Aeronautica La Spezia, col patrocinio del Comune, una mostra che attraverso un percorso iconografico ripercorrerà un secolo di vita di questo fondamentale asset delle nostre forze armate. La mostra verrà inaugurata giovedì alle ore 17 nella sede delle Associazioni d’Arma in via Pietro Beghi 21 alla presenza delle autorità militari e civili del territorio, resterà aperta dal 22 al 28 marzo tutti i giorni dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18. La mostra si compone di una serie di 30 pannelli che ripercorrono il percorso evolutivo compiuto dall’Aeronautica Militare nel suo primo secolo di vita, nel corso del quale si è avvicinata al territorio e al cittadino, basti pensare al servizio meteo che ogni giorno entra nelle case, al servizio di trasporto organi per i trapianti, alla ricerca e soccorso in caso di persone disperse, all’attività del rimpatrio di italiani coinvolti all’estero in scenari di guerra o eventi pericolosi.