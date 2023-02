Morto Galletto ex calciatore della Sarzanese

Si è spento Roberto Galletto ex calciatore della storica Sarzanese e da qualche tempo impegnato nello staff della società rossonera Tarros Sarzanese. Avrebbe compiuto 75 anni il 1 marzo e la sua storia è stata davvero singolare. Dopo l’attività calcistica a Sarzana e in altri club si era trasferito in Belgio seguendo la ragazza che aveva conosciuto allo stabilimento Nettuno di Viareggio dove lavorava in estate. Qualche anno fa, arrivato alla pensione, ha fatto ritorno a Sarzana riprendendo i contatti con il mondo del calcio. Ieri mattina i funerali. Attorno ai famigliari i dirigenti della società Tarros