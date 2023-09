Morta a 98 anni Gilda Bernardini ad Ameglia: figura legata all'attività balneare

Il suo nome è legato all’accoglienza turistica e alla ristorazione della frazione balneare amegliese. Si è spenta a Fiumaretta all’età di 98 anni Gilda Bernardini, la nonna di Davide e Daniele Marselli titolari degli stabilimenti balneari San Marco e Venezia. Una figura conosciutissima e un volto famigliare sul litorale amegliese. Ancora di recente infatti era facile vederla a spasso in compagnia della figlia Laura Dido oppure sulla spiaggia sotto la sua abitazione. La signora Gilda tre anni si era ritrovata, davvero a sua insaputa, al centro di un caso singolare e davvero clamoroso. Infatti dopo ben 95 anni aveva scoperto di essere nata in un giorno differente da quello sempre indicato sui documenti e da sempre festeggiato. Era stato il nipote Davide richiedendo un documento al Comune di Massa, dove la nonna era nata, a scoprire che Gilda risultava nata il 7 aprile 1925 e non affatto il 7 agosto dello stesso anno come avevano tutti creduto.

Probabilmente il padre della donna si era dimenticato di registrarla all’anagrafe al momento della nascita, prendendosela comoda e provvedendo qualche mese dopo oppure per un errore di trascrizione degli uffici. E così negli ultimi anni successivialla scoperta della "doppia" nascita, per non sbagliare, aveva festeggiato il compleanno sia in primavera che in estate. L’ultimo qualche settimana fa nella sua abitazione di fronte al mare. Si è spenta l’altro pomeriggio e per volontà della signora non ci sarà nessun rito religioso ma soltanto il saluto dei famigliari al cimitero di Turigliano. Gilda lascia la figlia Laura, i nipoti Daniele e Davide e i pronipoti Beatrice, Giulia, Tommaso, Niccolò e Stefano.