Montebello rinuncia alla candidatura. Il centrosinistra punta su Cecchinelli

La carta del terzo mandato è rimasta nel mazzo. Daniele Montebello ha deciso dopo una lunga riflessione di non giocarsi la possibilità che il Ministero ha appena concesso di tentare la strada della terza candidatura a sindaco di Castelnuovo Magra rinunciando alla fiducia che il Partito Democratico gli aveva comunque accordato. Alle prossime amministrative di giugno dunque il centro sinistra, ufficialmente diviso dopo la decisione dell’attuale consigliere comunale di maggioranza Gherardo Ambrosini di correre da solo, punterà su Katia Cecchinelli. L’assessore sarà dunque la prima donna della maggioranza in carica a tentare la volata al ruolo di sindaco dopo le esperienze degli scorsi anni non riuscite a Patrizia Nioi e Maria Luisa Isoppo di Movimento Cinque Stelle e Lista Civica entrate poi all’opposizione. Dopo dieci anni di mandato Daniele Montebello cede il testimone.

"Sono stati anni appassionanti - spiega - perchè essere il rappresentante della mia comunità è davvero qualcosa che mi ha onorato e che porterò tra i ricordi più appaganti della mia vita. Non posso dimenticare le elezioni del 2019 e lo straordinario ribaltamento di risultato tra il voto europeo e quello comunale: in quella giornata i castelnovesi mi dimostrarono tutto il loro affetto e la loro stima".

Il pensiero di riprovare per la terza volta però c’è stato. Ma poi? Ha prevalso il senso di responsabilità. Ho sempre affrontato questo ruolo in maniera anche maniacale quando necessario per meglio orientare e difendere gli interessi della comunità che rappresento. Il sindaco deve essere sempre presente e a disposizione della collettività. Personalmente a causa delle mutate condizioni professionali e famigliari non sono più in grado di garantire quella dedizione che ha contraddistinto questi dieci anni alla guida del Comune".

Daniele Montebello nel frattempo è stato assunto al Comune di Bolano e il ruolo ha inevitabilmente ridotto la sua presenza in municipio e alla vita pubblica del paese. "Nelle prossime settimane - conclude Montebello - organizzerò, assieme agli altri amministratori, una assemblea pubblica di rendiconto delle attività svolte in questi dieci anni, alla quale invito fin d’ora a partecipare. Sarà quella l’occasione per ringraziare tutti coloro che, con il loro lavoro, suggerimenti e critiche mi hanno aiutato in questi due mandati da sindaco. Lasciamo oltre 4 milioni di euro di interventi finanziati e in parte già avviati. Lasceremo un bilancio del Comune sano e con risorse disponibili, quindi una base di partenza certamente importante per chi verrà".

Massimo Merluzzi