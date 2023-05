Mezzo milione per l’area esterna della palestra

Approvato il piano dei lavori pubblici sul territorio comunale di Vezzano: per l’anno in corso sono previste opere per un importo di un milione e novecentomila euro, per il prossimo anno lavori per un milione e duecentomila euro. Nel programma grande l’attenzione per le frazioni, manutenzione viaria e sicurezza territoriale ma anche della popolazione al primo posto. Nell’elenco dei prossimi due anni, c’è l’intervento di messa in sicurezza del tratto viario in località Querciola a Valeriano per 122mila euro di spesa, la sistemazione dell’area verde, sempre a Valeriano, per 255mila euro, 100mila euro il recupero del parco di Bottagna, ma la fetta di grande di impegno è spartita tra il completamento dell’area esterna della palestra comunale dei Prati che costerà 585mila euro e la mitigazione del rischio idrogeologico a Fornola 520mila euro. Ci sono 40mila euro dedicati alla manutenzione dei parchi, ben 450mila per l’arredo urbano e le aree di sosta su tutto il comprensorio. In tema di viabilità il Comune intende ripristinare via Don Minzoni spendendo 150mila euro e 200mila euro per la viabilità alternativa a Via Aldo Moro ai Prati, 220mila per l’adeguamento di via Valle e il successivo completamento. C’è anche il recupero della caserma dei Carabinieri, edificio storico in via Vittorio Emanuele a Vezzano inferiore, che necessitava di urgenti lavori, il cui costo è stimato per 80mila euro. Per la sicurezza, portando avanti il progetto ‘Vezzano sicura’ l’impegno per impianti di videosorveglianza costerà 84mila euro, di cui sarà richiesto il contributo, ma laddove non arrivasse intanto il Comune provvederà di tasca propria per rendere sicure le zone a rischio del territorio, soprattutto dove si trovano edifici importanti e i maggiori crocevia.