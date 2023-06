Mense rimesse a nuovo a Nave e Santa Caterina

Il Pnrr va in mensa. I finanziamenti intercettati dal Comune di Sarzana attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per un ammontare vicino ai 100 mila euro verranno destinati a due edifici cittadini che ospitano le primarie nei quartieri di Nave e Santa Caterina. L’amministrazione cittadina ha infatti ottenuto il finanziamento di quasi 53 mila euro che saranno destinati alla rifunzionalizzazione della mensa all’interno della scuola primaria di Nave mentre quarantamila e 284 euro serviranno per la stessa operazione prevista nel plesso di Santa Caterina. I piani di fattibilità dei due interventi sono stati affidati allo studio Skyline Project Engineering S.r.l. dell’ingegnere Diego Nespolo con sede a Castelnuovo Magra. In entrambi i casi gli interventi partiranno alla conclusione dell’anno scolastico, ormai imminente, e consisteranno nel rifacimento degli impianti elettrici, illuminazione e l’installazione di un sistema interno per garantire l’aria salubre oltre al rifacimento degli arredi interni.

Si lavorerà dunque durante l’estate per arrivare, a settembre, alla ripresa della nuova stagione scolastica con i due complessi ammodernati e pronti per entrare in funzione e servire i bambini che dentro le due strutture sono impegnati in attività ludico didattiche. Il Comune di Sarzana ha inoltre partecipato al bando per l’ottenimento dei contributi riguardanti anche il rifacimento di alcune palestre, sempre all’interno degli istituti scolastici, del quale ancora non si è ricevuta la risposta. Gli interventi sulle scuole di Nave e Santa Caterina rappresentano la parte più consistente dell’investimento estivo al quale verrà comunque aggiunto quello di ordinaria amministrazione e sostituzione di alcuni arredi in tutte le altre sedi. Sempre nel corso dell’estate inizieranno gli interventi previsti dalla Provincia della Spezia all’istituto superiore "Parentucelli Arzelà". Il contributo ricevuto dall’ente di via Veneto è di 500 mila euro collegato al Pnrr e servirà per la ristrutturazione della copertura sulla parte sportiva dell’edificio, palestra e piscina, utilizzati sia dagli studenti che da società sportive e cittadini. Inoltre il contributo servirà per riqualificare alcune parti di facciata ammalorate.

m.m.