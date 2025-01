Medaglia al valore per Arcola: "Va riconosciuto il sacrificio durante la lotta di Liberazione"

Il Comune di Arcola chiederà un riconoscimento onorifico per la sua partecipazione attiva alla lotta di Liberazione e per il sacrificio di tanti giovani arcolani, uomini e donne, che hanno dato la vita per i valori di libertà e uguaglianza. Nella locale biblioteca comunale sono presenti numerosi volumi, saggi e ricerche storiche che consentono di elaborare una richiesta articolata e puntuale dei fatti, tale da giustificare il conferimento al Comune di un’onorificenza al valor militare. Inoltre lo storico locale Giorgio Neri ha manifestato la propria disponibilità a collaborare nella ricerca dei fatti di cui i protagonisti arcolani si sono resi protagonisti con il sacrificio della propria vita.

La storia di lotta degli eroi arcolani è fitta di nomi: indimenticato Ugo Muccini, partecipò alla guerra civile in Spagna, arruolato nelle Brigate Internazionali e militò strenuamente per circa due anni nella Centuria ’Gastone Sozzi’, da lui il nome alla Brigata partigiana Muccini, oppure Luigi Valentini che si scontrò con i nazi-fascisti ma venne sopraffatto, la staffetta partigiana Mimma Rolla, Domenico Bruno Rolla giovane operaio partigiano combattè in Spagna e in Etiopia. E come non ricordare Elvira Fidolfi che finì la vita nel campo di concentramento di Berlino-Kopenick, dove morì nel 1945 e Coriolano Perioli che fu arrestato, perché aiutava i partigiani ed era ritenuto nemico del fascismo, deportato prima a Bolzano e poi a Mauthausen-Gusen dove fu ucciso nel 1945.

Proprio sul tema dei crimini di guerra, ricordando Marzabotto, Sant’Anna di Stazzema, Civitella, in una caccia ai colpevoli e alle loro barbarie, Arcola incontra Marco De Paolis, procuratore generale della Corte Militare d’appello di Roma autore del libro "Caccia ai nazisti", domani alle 16 per un appuntamento organizzato in collaborazione con la sezione arcolana dell’Anpi nella sala Polivalente in piazza 2 giugno.

L’ex procuratore De Paolis racconta di anni di studi, di indagini, interrogatori, sopralluoghi, testimonianze, processi che hanno portato a oltre 500 procedimenti giudiziari contro i criminali di guerra nazisti e fascisti per gli eccidi di civili e militari, dialogherà con lui Giorgio Pagano, interverranno la sindaca Monica Paganini e Emiliana Orlandi dell’Anpi.

C.G.