Maxi antenna, il Comune di Arcola revoca il permesso per i lavori

Aspettano a cantare vittoria, ma di certo Iliad non procederà con l’impianto dell’antenna a Fresonara, almeno fino a gennaio. Una storia dalle tinte forti quella del pilone che doveva trovare posto nel bel mezzo delle case nel quartiere di Arcola, mal digerita dagli abitanti che da subito hanno protestato. Il Comune di Arcola, raccolte le rimostranze dei residenti, aveva lottato al loro fianco, prima tentando la strada diplomatica, poi trovando ‘incongruenze e inesattezze’ negli incartamenti presentati da Iliad, riuscendo quindi nell’intento: bloccare di fatto il cantiere da febbraio. Ilad, grande compagnia telefonica italiana, parte del gruppo francese omonimo, però non è certo rimasta a guardare, portando le sue ragioni al Tar. Bisognerà aspettare gennaio, per il ricorso al Tar e capire quale sarà il futuro del pennone da 18 metri. Ma la buona novella, anche se dal comitato appunto dicono "aspettiamo a cantare vittoria", è che il Comune di Arcola, ha comunicato ieri ai rappresentanti del quartiere di Fresonara di aver revocato il permesso per proseguire i lavori. Quello che i cittadini infatti temevano è che nell’attesa della sentenza, Iliad potesse procedere con lo scavo di due metri e mezzo, perché l’interruzione che l’amministrazione comunale era riuscita ad ottenere, non poteva protrarsi più a lungo. Invece i lavori resteranno sospesi fino a nuovo anno. Un tempo prezioso, perché c’è da dire che intanto il Comune di Arcola sta provvedendo a redigere un piano delle antenne, di cui era sprovvisto, e che sarà pronto sicuramente prima di quella data, presumibilmente prima di dicembre. Un piano che diventa adesso molto importante, e da portare su tutti i tavoli, perché stabilirà, senza possibilità di cambio di utilizzo, i luoghi dove non saranno mai installate antenne.

Cristina Guala