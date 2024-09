Travolta da un’auto, la calciatrice Martina Dezotti finisce in ospedale

La Spezia, 25 settembre 2024 – Questa volta ha dovuto fare i conti con un avversario ben più tosto dei difensori con è abituata a confrontarsi nelle partite del suo Spezia Women. Martina Dezotti, 28enne capitano della squadra di serie C femminile, è stata travolta da un’auto mentre in sella alla sua bicicletta tornava verso casa.

L’incidente sulla Variante Aurelia all’altezza della rotatoria verso Marinella. La 28enne giocatrice argentina aveva appena fatto la spesa al vicino Lidl e, in bicicletta, si stava dirigendo verso la sua abitazione nel centro di Sarzana, procedendo sulla Variante in direzione Carrara.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, al momento di affrontare la rotatoria e svoltare verso il centro, è stata presa in pieno da un’automobile che non le ha dato la precedenza. Dezotti è stata scaraventata a terra, è stato lo stesso conducente dell’auto il primo a prestarle assistenza e allertare i soccorsi, in attesa dell’arrivo dell’ambulanza mandata dal 118.

Nella rovinosa caduta Dezotti si è procurata ferite giudicate guaribili in sette giorni dai medici del pronto soccorso, dove è stata trasportata subito dopo l’incidente. Sull’esatta dinamica dell’incidente sono in corso i rilievi da parte della polizia municipale di Sarzana, anche sembrano esserci pochi dubbi sulle responsabilità del conducente dell’auto.

Alla fine per Dezotti tanta paura ma fortunatamente conseguenze non gravi: di certo però lo Spezia Women dovrà fare a meno del suo capitano in occasione della non facile trasferta di domenica a Sassari. La squadra partirà alla volta della Sardegna sabato sera in nave, con destinazione Olbia e da qui a Sassari in pullman. Dezotti è alla terza stagione con la maglia dello Spezia Women: in precedenza ha giocato a Venezia e, in Argentina nel ’mitico’ Boca Juniors.