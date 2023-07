Marinella, ok alla compravendita Sul piatto quasi due milioni di euro La somma è destinata agli immobili

Un tassello importante nel grande scacchiere del Pinqua che dovrà cambiare il volto della frazione di Marinella. L’innovativo progetto per la qualità dell’abitare è già stato finanziato con 15 milioni di euro di fondi del Pnrr verrà utilizzato per disegnare il nuovo volto della frazione marinara sarzanese. Il primo passaggio è partito in municipio con l’approvazione da parte della giunta diretta dalla sindaca Cristina Ponzanelli del piano di rigenerazione urbana del borgo con la firma del contratto tra l’ente cittadino e la Marinella Spa per la compravendita del comparto immobiliare. Una firma che consente al Comune di diventare titolare delle strutture sulle quali ricadono i finanziamenti intercettati. La non semplice fase di approvazione ha tenuto conto anche delle modifiche introdotte e dei pareri positivi di tutti gli enti competenti compreso, da ultimo, quello di non assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (Vas), del borgo agricolo di Marinella. E’ arrivato dunque il via libera alla compravendita da parte del Comune degli immobili di proprietà della società Marinella Spa in liquidazione, nel territorio sarzanese, con la sottoscrizione del contratto firmato dal segretario generale Fulvio Andrea Pastorino.

Si tratta di un’operazione da 1 milione e 700 mila euro che sarà compensata grazie agli oneri di urbanizzazione ma che per il momento non comprende i terreni ancora esclusi dal contratto. La vasta porzione di campi un tempo "tesoro" agricolo della piana e dell’azienda senese devono ancora essere frazionati per poi passare al Comune mentre una parte a oggi vede esclusi i terreni sempre di proprietà di Marinella Spa che restano in attesa di frazionamento e per i quali è previsto analogo passaggio al Comune di Sarzana. Un’altra porzione di campi a uso agricolo invece è già stata ceduta a imprenditori sia nel versante di Sarzana che di Ameglia. La firma del contrato tra la parte cedente rappresentata dal liquidatore Leonardo Pagni che ha agito anche in qualità di procuratore speciale del secondo liquidatore Giovanni Cocconi e la parte cessionaria rappresentata da Valentina Chiavacci, dirigente dell’area 2 del Comune di Sarzana rappresenta un passaggio fondamentale per l’adozione del Pinqua.

Massimo Merluzzi