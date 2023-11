Maria, uccisa 100 anni fa: il dramma in un libro

Uccisa per vendetta, più di 100 anni in un delitto che non molti ricordano ma che fa ugualmente rabbrividire. Lo ripercorre l’arcolano Giorgio Neri, appassionato storico e ricercatore, che sul tragico evento presenterà il suo nuovo libro a Vezzano nella Sala Civitico di via Verdi, sabato alle 16. Il volume, dal titolo "L’ultimo raggio di luce", racconta in forma di ricerca l’omicidio di Maria Dallara, bisnonna dell’autore, avvenuto a Vezzano nel marzo del 1912. "Non è stato facile scrivere queste pagine – commenta Neri – nei tragici ricordi trasmessi da mia madre, non ho mai voluto sapere i nomi di chi ha partecipato a quel delitto, forse il primo femminicidio del 900. Ho voluto rendere onore alla memoria di Maria, uccisa per una vendetta premeditata". Interverranno Ilenia Orland (assessore alla cultura a Vezzano), Sara Luciani (assessore alla cultura a Arcola) e la giornalista Daniela Tresconi.