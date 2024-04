Mancano gli autobus di linea: "Ripristinare il collegamento tra i borghi di Cerri e Trebiano"

Cerri e Trebiano mancano di collegamento tra di loro, così come il Ponte di Arcola e Romito. Ha scritto ad Atc la sindaca Monica Paganini per risolvere, nel caso di Cerri e Trebiano, un disagio che non ha più ragione di esistere. Era a causa della chiusura di via Castellaro che i due borghi non potevano più raggiungersi: ora però la strada è di nuovo percorribile e non c’è motivo per cui il trasporto pubblico non debba transitare tra i due paesi. E’ la seconda richiesta, dopo quella del febbraio 2022: Paganini sollecita nuovamente Atc per il ripristino della linea. "Attualmente il paese di Cerri è servito da una linea bus in collegamento con Lerici e quello di Trebiano da una linea in collegamento con Sarzana. Con la riapertura e la messa in sicurezza di via Castellaro, si richiede il ripristino della tradizionale linea autobus che in partenza da Lerici proseguiva per Cerri e Trebiano per arrivare a Sarzana e che da Sarzana partiva per arrivare a Lerici, collegando le nostre due frazioni nel senso opposto". Anche perché, prosegue Paganini, il mancato collegamento con bus di linea tra Cerri e Trebiano è un problema per i residenti, soprattutto delle parti alte dei due paesi che non sono raggiunte dal servizio di linea, così come costituisce un problema la manovra di inversione di marcia che deve fare l’autobus soprattutto a Trebiano.

La sindaca ribadisce la necessità di un transito tra Arcola Ponte e Romito Magra. Da Romito per accedere ad esempio ai servizi comunali e postali non ci sono bus diretti per il Ponte, fanno il giro da Sarzana: "Non riveste il carattere del collegamento aggiuntivo né tantomeno straordinario ma deve essere considerato essenziale perché finalizzato al collegamento della frazione Ponte, che accoglie i servizi alla persona e amministrativi primari, con la frazione più popolosa del Comune". La proposta riguarda il prolungamento della Linea P sulla statale 331 sino alla rotatoria all’inizio del centro abitato di Romito, vicino al Basko, per poi tornare e proseguire come attualmente sull’Aurelia.

Cristina Guala