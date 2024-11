Mai dimenticare il rastrellamento nazifascista. La ’lezione’ del procuratore Marco De Paolis

È l‘alba del 29 novembre del 1944. I posti di guardia delle Brigate partigiane della Lunigiana e della Val di Magra, tra le province di Massa Carrara e La Spezia, avvistano una grande quantità di truppe nazi-fasciste. È l’inizio di un vasto e cruento rastrellamento che durerà fino al 5 dicembre su un vasto territorio compreso tra Sarzana, Carrara e Massa. Un evento che quest’anno, nel suo ottantesimo anniversario, il comune di Luni ha scelto di celebrare, sabato 30 novembre alle 16 nella sala consiliare del palazzo comunale, affidandosi all’esperienza del dottor Marco De Paolis e alla presentazione del suo libro "Caccia ai nazisti" (edito da Rizzoli 2023).

Magistrato, procuratore militare generale della corte militare d’appello di Roma, De Paolis ha alle spalle un lungo elenco di incarichi, tra cui la direzione della procura delle Repubblica nel Tribunale militare di La Spezia (2002-2008). In Europa, De Paolis è considerato uno dei maggiori esperti di istruttorie sui crimini di guerra perpetrati durante la seconda guerra mondiale. In particolare quelli portati alla luce, nel 1994, dalla scoperta del cosiddetto armadio della vergogna.

Un mobile, ospitato in un locale di palazzo Cesi-Gaddi a Roma, che custodiva 695 dossier e un registro generale con 2.274 notizie di reato. Documenti raccolti dalla Procura generale del Tribunale supremo militare relativi a crimini di guerra commessi dalle truppe nazifasciste durante la campagna d’Italia (1943-1945). Nel 2002, 214 di quei 695 dossier arrivarono a La Spezia sul tavolo di De Paolis. Seguirono anni di indagini, interrogatori, sopralluoghi che portarono a più di 500 procedimenti giudiziari contro i criminali di guerra nazisti e fascisti per gli eccidi di civili e militari. Un lavoro che il magistrato ha raccolto nel libro "Caccia ai nazisti" e che illustrerà nell’evento in programma sabato a Luni. L’incontro con De Paolis chiude il programma celebrativo comunale che prevede, oltre a questo, altri due appuntamenti.

Il primo, in calendario mercoledì 27 alle 10.30 nell’Auditorioum della scuola media, il copresidente del Comitato provinciale della Resistenza, Giorgio Pagano, incontra gli studenti affiancato dal sindaco Alessandro Silvestri e dalla Consigliera delegata alla memoria Silvia Tavarini.

La giornata di venerdì 29 novembre, invece, sarà dedicato alle celebrazioni istituzionali. Raduno in Piazza 29 novembre alle 10.30, con i saluti del sindaco e del presidente dell’AnpiI Francesco Pietrini, per la deposizione delle corone a Palazzo Comunale, al monumento ai Partigiani Caduti Cimitero di San Martino, in Piazza 25 Aprile Isola, ai cippi dei Partigiani Caduti di Ortonovo Paese, Monticelli, Castelnuovo Magra (scuola media), Nicola.

