Magnavacca tira le somme

Un’occhiata a un anno di pallavolo sarzanese, versante femminile, con la presidenza del Lunezia Volley. Massimo Magnavacca si guarda indietro e guarda quello che è stato l’ultimo anno biancoblu. "En plein" nel mantenimento di categoria da parte della due squadre "maggiorenni" (forti però di parecchie atlete "under") e pressoché abituale carrellata di affermazioni giovanili. Ma andiamo con ordine.

All’alba della nuova stagione pallavolistica un bilancio della precedente.

"Avevamo degli obiettivi e li abbiamo centrati tutti o quasi. Siamo riusciti a mantenere sia la Prima squadra in Serie C ligure che la Seconda in D sempre regionale. Sul fronte giovanile abbiamo vinto il titolo territoriale Under 18 e quello U16 senza poi sfigurare nelle rispettive fasi regionali. Non ci è andata altrettanto bene con la Under 14, ma in un certo senso è meglio così, nel senso che le nostre ragazze non devono crescere con l’assillo di vincere; per cui e’ bene che ogni tanto si ricordino che si può anche perdere. Inoltre non scordiamoci che continuiamo a lavorare molto bene con lo stesso Minivolley".

Come mai la decisione di fare a meno della D nella prossima stagione?

"Si’, abbiamo ceduto il titolo sportivo della D perché abbiamo ritenuto che una categoria leggermente inferiore fosse più consona all’obiettivo di gran lunga primario per una 2ª squadra che in Prima Divisione sarà rimpinguata di giovanissime, cioè quello della crescita tramite l’esperienza. Mentre la 1ª squadra può permettersi qualche ambizione in più. Ciò non toglie che contiamo sempre e comunque di fare una figura più che dignitosa dappertutto. Il futuro? Il criterio portante qui deve continuare ad essere quello del rifornimento delle squadre ’adulte’ tramite le atlete promosse dalle nostre under: che devono proseguire a essere vincenti. Ciò premesso, vedremo se ci sarà qualche possibilità appunto non ’impossibile’, di rinforzare ulteriormente il tutto anche con qualche atleta proveniente da fuori".