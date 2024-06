Luoghi della Memoria. In scena “Il Viaggio”

L’Opificio Vaccari di Santo Stefano di Magra ha ospitato la rappresentazione teatrale “Il Viaggio” portata in scena daggli studenti del liceo classico Costadella Spezia, nell’ambito del progetto dedicato al Giorno della Memoria promosso da Aned La Spezia, l’associazione nazionale degli ex deportati nei campi nazisti. “Il Viaggio”, percorso nella Memoria coinvolgente ed emozionante, ha scandito le tappe del pellegrinaggio degli studenti nei Campi nazisti e ripercorso il doloroso “viaggio” di tanti deportati spezzini. "Gli studenti hanno saputo trasmettere, con profondità di pensieri e riflessioni, le sofferenze e vessazioni subite dai deportati in quegli anni e in quei Campi – spiega Aned La Spezia –. Hanno colto e sottolineato i valori di pace, libertà, solidarietà, fratellanza, Valori per i quali i sopravvissuti di Mauthausen prestarono giuramento di voler perseguire, dopo i lunghi anni di prigionia e sopraffazione". L’associazione ringrazia gli studenti per aver offerto una rappresentazione toccante per tutti i presenti. I nomi dei ragazzi protagonisti: Saporito Andrea Rinaldo classe 3E; Antognoli Beatrice e Del Vecchio Martina 3 Europeo; Apollo Alessandra, Castiglia Francesca, Chiappini Francesco, Pietra Sofia, Sanchez Martinez Maria Denise, Ruggeri Elisa, Sicuteri Elisa e Sabattini Aurora 4 Europeo; Marcolini Michael, Prandina Virginia e Torini Luca 5C; Bono Dalila e Vicini Letizia 5E; Vellutino Giorgia 4E. Aned, tramite la presidente Doriana Ferrato, "rivolge un particolare e sentito ringraziamento al loro professore, Franco Bertini, per l’impegno pluriennale e costante nel percorso della Memoria".