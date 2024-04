Luni Una nuova struttura per la Protezione civile

Una struttura per garantire un riparo ai mezzi di soccorso della Protezione civile è stata inaugurata in via Sandro Pertini, insieme a una nuova rotatoria per migliorare la sicurezza stradale alle intersezioni tra via Dogana, via Larga e via Monte dei Frati. I due interventi sono stati finanziati dalla Regione Liguria con 570mila euro complessivi, a cui si è aggiunta la quota di cofinanziamento da parte del Comune di Luni pari a 45mila euro. Presenti all’inaugurazione l’assessore regionale alla Protezione civile e alle Infrastrutture Giacomo Giampedrone e il sindaco di Luni Alessandro Silvestri. I lavori, iniziati a marzo 2023, hanno permesso di realizzare una rotatoria in sostituzione dell’intersezione tra via Larga e via Dogana e un’altra mini-rotatoria in sostituzione dell’intersezione tra via Larga e via Monte dei Frati, con due marciapiedi per i pedoni. La nuova struttura a protezione dei mezzi della Protezione civile è una una tettoia intelaiata in acciaio, di proprietà del Comune. "Attraverso il Fondo strategico regionale siamo intervenuti per finanziare un’opera importante per garantire in futuro una sempre maggiore operatività alla Protezione civile comunale, che ha dimostrato grande professionalità nelle situazioni di emergenza, legate in particolare al covid e alle allerte meteo", commenta l’assessore Giampedrone.