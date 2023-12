Luni Scambio di auguri alla protezione civile

Hanno voluto festeggiare l’arrivo del Natale insieme, nel segno del ringraziamento per l’impegno costante che i volontari della squadra di Protezione Civile e antincendio boschivo presieduta da Massimiliano Boggia dedicano al territorio sia nella gestione delle emergenze meteo, monitoraggio e intervento negli incendi estivi ma anche nel supporto alle manifestazioni organizzate dal Comune di Luni. Per questo il sindaco Alessandro Silvestri e l’assessore Massimo Marcesini hanno voluto riunire alcuni rappresentanti del prezioso gruppo di volontari per un brindisi. Erano presenti all’incontro anche alcuni rappresentanti di squadre di altri Comuni, una delegazione dei vigili del fuoco e consulenti di Meteo Apuane che collabora con l’ente nel servizio di previsioni meteo.

Gli amministratori comunali nel ringraziare per la disponibilità tutti i volontari hanno ricordato l’impegno del Comune e Regione Liguria nel fornire gli strumenti necessari per garantire un ottimo servizio: dall’apertura della nuova sede, all’acquisto di materiale e mezzi ultimo dei quali un Pickup polifunzionale e in ultimo l’installazione di una tettoria per mettere in sicurezza automezzi e attrezzature che sarà completata proprio nei prossimi giorni.