I fasti dell’antica Luni: figuranti, arcieri, mercati e spettacolo all’anfiteatro. Due giorni di eventi

Luni, 2 giugno 2023 -. Due giorni a spasso nell’antica Roma. Centinaia di figuranti sfileranno nell’area archeologica di Luni per la terza edizione di "Lunensia" in programma da domani, sabato, e nella giornata di domenica all’anfiteatro romano di Luni rivivendo per la sua terza edizione gli antichi fasti della colonia lunense nel periodo imperiale.

Per due giorni sfileranno quindi eserciti di figuranti che allestiranno taverne, mercati, laboratori artigianali ai quali potranno partecipare anche i bambini inscenando simulazioni di combattimento e anche uno spettacolo teatrale.

L’evento si avvale della partecipazione dei gruppi di rievocatori storici Legio Consolare III e IIII, Terra Taurina, Arcieri Cretesi, Asd Furor. La rassegna si inaugura domani alle 10.30 alla presenza del sindaco Alessandro Silvestri e amministratori comunali che saluterano l’apertura del campo dei legionari e la sfilata del primo corteo storico al quale seguirà la battaglia tra i Liguri e Romani. Il copione si ripete domenica sempre con inizio alle 10.30 e nella giornata sarà in programma anche una visita guidata con al sito di Luni. Alle 18 è in programma lo spettacolo teatrale dal titolo "Aulularia" di Tito Maccio Plauto a cura del gruppo Anonymous.

L’iniziativa è organizzata dal Comune di Luni che ha ottenuto, come nelle due precedenti edizioni, la collaborazione dell’associazione "Amici di Luni" presieduta da Nanda Lorenzini. Un gruppo di volontari che da anni supporta l’ente e il Museo Archeologico nell’allestimento di iniziative culturali. La manifestazione coinvolgerà oltre ai soci, la comunità lunense e le comunità vicine tutte le associazioni del territorio, le istituzioni scolastiche e le attività produttive e sarà supportata dalla presenza della squadra di Protezione Civile comunale e dalla Pubblica Assistenza di Luni. La terza edizione di "Lunensia" ha ricevuto l’autorizzazione della direzione Regionale Musei Liguria all’utilizzo degli spazi antistanti all’anfiteatro romano e la disponibilità per effettuare visite guidate con archeologi al sito nel corso delle due giornate.

m.m.