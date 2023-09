L’ufficiale diventato partigiano. Gemellaggio tra due scuole sulle orme di Rudolf Jacobs

Nel nome di Rudolf Jacobs, progetto di gemellaggio tra l’istituto superiore Parentucelli Arzelà di Sarzana e la scuola tedesca Hermann Böse Gymnasium di Brema, per celebrare la vita e le scelte di un personaggio storico che accomuna le due scuole e le due città. Nato a Brema, Rudolf Jacobs fu studente del Böse Gymnasium e, in seguito, fu l’ufficiale tedesco che si oppose al regime nazista battendosi per la libertà. Si unì ai partigiani della Brigata Muccini sui monti di Sarzana. Morì il 3 novembre 1944 durante un assalto alla caserma delle Brigate nere in piazza San Giorgio dove una lapide lo ricorda.

"Il gemellaggio ‘Sulle orme di Jacobs’ vuole essere un’occasione di scambio culturale e di riflessione sul valore della democrazia, della pace e della solidarietà tra i popoli, di uso consapevole della memoria alla base della cittadinanza europea oltre che un modo per ricordare una figura esemplare di coraggio e di coerenza ideale", hanno spiegato il dirigente dell’istituto sarzanese Generoso Cardinale, il vicepreside Paolo Mazzoli, la presidente del consiglio di istituto Emilia Amato, la presidente dell’Anpi di Sarzana Denise Murgia, Susanna Chiappucci e lo storico Alessandro Palumbo. Le discipline coinvolte nel progetto del Parentucelli Arzelà sono cinque: educazione civica, storia, italiano, diritto e inglese. Otto le classi: 4M, 4BC, 4BS, 3DS, 3CS, 3G, 5G, 3Bafm. Dieci i docenti: Giovanna Amodio, Simone Bacchelli, Andrea Bernardini, Ilaria Casabianca, Alessandra Donno, Valentina Malfanti, Paolo Mazzoli, Barbara Minosa, Rosa Iosue, Luigi Pace.

‘Sulle orme di Jacobs’ consolida l’incontro tra il Parentucelli Arzelà e l’Anpi Sarzana e la firma di una convenzione di collaborazione tra la scuola e l’associazione partigiani nel contesto dei i progetti finalizzati allo sviluppo di competenze trasversali, utili a orientare gli studenti dell’ultimo triennio delle superiori. Gli studenti della Hermann Böse arriveranno alla Spezia domenica. Nei due giorni successivi visiteranno luoghi simbolici della Resistenza come il Museo audiovisivo di Fosdinovo e il paese di San Terenzo Monti, teatro della strage nazista tra il 17 e il 19 agosto 1944, oltre alla visita nel centro storico, l’accoglienza in Comune e la visita alla tomba di Jacobs nel cimitero di Sarzana e alla camminata sui sentieri partigiani. La scuola tedesca ha riscoperto la figura di Rudolf Jacobs grazie al lavoro della giornalista Ulrike Petzold che gli ha dedicato un libro e un documentario, stimolando l’interesse e le ricerche storiche da parte degli studenti di Brema che hanno approfondito le gesta di Jacobs anche attraverso un fumetto creato dai loro compagni del Parentucelli Arzelà. La scuola tedesca aveva ospitato l’anno scorso una delegazione Anpi.

Nella foto, il vicepreside Paolo Mazzoli, la docente Ilaria Casabianca, lo storico Alessandro Palumbo, il dirigente Generoso Cardinale e la presidente Anpi Denise Murgia