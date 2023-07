L’ospedale che fine farà? Mozione della minoranza

La volontà di presentare un ordine del giorno a tema sanità era stata espressa dall’opposizione in svariate occasioni e alle parole sono seguiti i fatti. Giovedì i gruppi Pd e Sarzana Protagonista hanno protocollato una mozione che ha l’obiettivo di impegnare sindaco, giunta el consiglio comunale pad ottenere da Regione e Asl 5 chiarezza su svariati aspetti della sanità locale. Nel dettaglio la mozione mira a ottenere rassicurazioni sulla centralità dell’ospedale San Bartolomeo. "Chiediamo che venga affermata la funzione di elezione del nosocomio sarzanese e che venga realizzata la struttura complessa di chirurgia multi specialistica – spiega il consigliere Rosolino Vico Ricci (Pd) –. Lì potrebbero essere ricomprese le attività chirurgiche presenti come chirurgia generale, urologia e ortopedia e anche aggiungere otorinolaringoiatra e ginecologia, inserendo in tale operatività lo sviluppo delle funzioni necessarie di anestesia e rianimazione e di miglioramento delle performance di sala operatoria". Tra le richieste anche il potenziamento del pronto soccorso del San Bartolomeo e una chiara comunicazione pubblica sullo stato di programmazione e funzione delle due case di comunità, dell’ospedale di comunità e della centrale operativa territoriale di cui si fa cenno nel piano sociosanitario regionale 2022-2025. "Ci piacerebbe che venisse attivata una struttura di controllo per la sanità – ha concluso Ricci – magari attraverso la creazione di una nuova commissione consigliare per la sanità o attivando una sezione speciale della commissione per i servizi alla persona. Chiediamo che venga attivato un tavolo istituzionale locale che però sia allargata ai membri delle minoranze rappresentate nei consigli comunali di tutta la Val di Magra con il compito di partecipare attivamente alla programmazione sociosanitaria locale di controllo delle azioni intraprese da parte di Regione Liguria e Asl".

Nel frattempo Clelia Devoto, capogruppo di Cristina Ponzanelli sindaco e presidente della commissione servizi alla persona, fa sapere che una commissione a tema sanità è stata fissata per lunedì 17 luglio alle ore 17. "Abbiamo subito voluto convocare una commissione sulla situazione dell’ospedale San Bartolomeo e sulle prospettive degli importanti investimenti del Pnrr che saranno realizzati nella struttura – ha spiegato Devoto –. Porteremo avanti un dialogo costante con Asl 5 e Regione Liguria, perché efficienza e qualità del servizio pubblico siano sempre l’orizzonte a cui deve tendere la nostra sanità pubblica. Il consiglio Comunale, con tutti i suoi organi compresa la commissione che presiedo, saranno sempre al lavoro per garantire la massima informazione alla cittadinanza".

Elena Sacchelli