L’opposizione: : "Voci di bilancio sottostimate"

"Le voci di spesa del bilancio di previsione del 2024-2026 allocate in tutti settori operativi comunali sono sottostimate rispetto al dato assestato". Lo sostiene Davide Paolo Poli, capogruppo di opposizione di ’’Insieme per Luni’’, che ha così commentato l’ultima seduta di consiglio del 27 dicembre dedicata alle varie delibere finanziarie di fine anno. Secondo l’opposizione, si è sottostimato il fabbisogno prevedibile "per le spese di ordinaria amministrazione ma anche le spese per eventi culturali e turistici. Quello in cui l’amministrazione confida è il recupero di soldi dalle attività di accertamento Imu e Tari arretrate – per il 2024 le aliquote rimarranno invariate rispetto al 2023 – la cui riscossione è affidata all’esattore Spezia Risorse. Perciò, la maggioranza ha deciso di procedere con la solita modalità “desktop”: il bilancio di previsione viene considerato come un documento proforma volto al mantenimento della regolarità dell’azione amministrativa e se, nel corso del prossimo anno, gli accertamenti dell’esattore Spezia Risorse produrranno nuove entrate per sanzioni, verranno fatte diverse delibere di variazione di bilancio". Secondo ’Insieme per Luni’ "questo modus operandi è totalmente sbagliato in quanto esprime mancanza di progettualità, scarsa visione della sviluppo del territorio e scarsa attenzione nella ricerca di fondi regionali o di altro genere. Questa mancanza di programmazione spinge i funzionari comunali a limitarsi a gestire interventi prioritari che, di volta in volta, si rendono indispensabili senza riuscire a lavorare per progetti e per obiettivi". Conclude il giudizio della minoranza: "L’unica nota positiva è la prudenza dimostrata dal ragioniere capo, che ha voluto far approvare il bilancio di previsione entro il 31 dicembre e che, in mancanza di progettualità e declinazione di obiettivi, tiene aggiornati il documento Dup e monitora costantemente le entrate e le uscite del bilancio comunale". La seduta di consiglio si è conclusa con l’interrogazione sulla nuova rotatoria di Casano: il consigliere Paolo Andreani ha spiegato che l’opera realizzata "risulta poco funzionale" e che "i cittadini l’hanno già definita l’imbuto di Serravalle".