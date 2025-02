Locali gratis all’Inps per riaprire l’ufficio

E’ stato raggiunto l’accordo tra Comune di Sarzana e Inps per la riapertura al pubblico dello sportello nei locali dell’ex tribunale in piazza Ricchetti. Con deliberazione 39, la giunta ha approvato la concessione in comodato d’uso gratuito dei locali dando mandato agli uffici di provvedere alla formalizzazione degli atti. La deliberazione di giunta segue la comunicazione del 18 febbraio con cui la dirigenza regionale Inps, a seguito dei contatti con il Comune e del sopralluogo congiunto, confermava la disponibilità alla riapertura previa stipula – ricorda la nota del Comune – di comodato d’uso gratuito all’utilizzo di una superficie di circa 30 mq in meno rispetto a quelli usati in precedenza (che diventeranno spazio comune) impegnandosi alla riapertura al pubblico dello sportello entro 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto.