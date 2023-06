Locali di via Querciola Pronto il bando d’affido

Il bando tanto richiesto, soprattutto dalla minoranza consigliare, è pronto. Prima l’incendio per fortuna senza alcuna conseguenza per le persone poi le speranze, anche in questo caso andate in fumo, legate al Pnrr hanno fatto allungare i tempi per la formulazione dell’indagine di mercato adesso avviata dal Comune di Castelnuovo Magra per individuare operatori ai quali affidare i locali al piano primo sotto strada denominati "Querciola-seminterrato" in via Dante. L’immobile è tutelato dalla Soprintendenza e pertanto i lavori devono essere autorizzati dall’ente genovese. La concessione è di 15 anni è il canone dovuto al Comune è 250 euro mensili. Tra i requisiti per l’affidamento la garanzia di una maggiore apertura al pubblico durante l’arco dell’anno, essendo l’unico bar in attività nel borgo, la disponibilità alla collaborazione con l’amministrazione comunale e la collettività per l’organizzazione di iniziative ed eventi. Candidature entro ore 12 del 30 giugno.

m.m.