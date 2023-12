"Lo Spezia, Bestia Nera del Cittadella: Gorini Pronto a Sfidare la Delusione"

Lo Spezia, precedenti alla mano, è considerato la bestia nera del Cittadella. Il tecnico del ‘Citta’ Edoardo Gorini ha, però, cercato di andare oltre le statistiche: "Storicamente non è una delle squadre migliori da affrontare ma l’obiettivo è provare a vincere. Lo Spezia è una squadra forte, molto tecnica, composta da giocatori di qualità, costruita per andare in Serie A. Affronteremo una compagine che fino ad ora ha deluso, ma che arriva da due vittorie e pare aver intrapreso la strada giusta. Ci aspetta pertanto una partita molto difficile". Il sistema di gioco di Gorini è il 4-3-1-2. A guardia dei pali Kastrati, davanti al quale giocheranno Carissoni, Pavan, Negro e Giraudo. A giostrare la manovra, al centro della mediana si candida Branca, sorretto ai lati da Vita e Carriero. Il ruolo di trequartista sarà ricoperto dal talentuoso Cassano, dietro le due punte Pandolfi e Pittarello. A disposizione: Maniero, Angeli, Frare, Rizza, Mastrantonio, l’ex aquilotto Kornvig, Tessiore, Saggionetto, Danzi, Magrassi, Maistrello. Out lo squalificato Salvi e l’infortunato Baldini. Di sicuro il match di Cittadella sarà tutto fuorché una passeggiata di salute per i bianchi visto che la squadra veneta è quella che ha il miglior rendimento nelle ultime cinque di campionato: 4 vittorie e un pareggio per 13 punti totalizzati. Con 29 punti in classifica e un 6° posto in piena zona playoff, il ‘Citta’ del fenomenale ds Stefano Marchetti sta ripetendo l’ennesimo miracolo, perché tale si tratta considerando i risultati prestigiosi che si ripetono ogni anno a fronte di una politica dei costi contenuta. Cinque le vittorie ottenute al ‘Tombolato’ dalla truppa di Edoardo Gorini, due i pareggi e due le sconfitte contro il Como e la Cremonese.

Fabio Bernardini