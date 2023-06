L’Istituto comprensivo Isa 11 intitolato a Margherita Hack

L’Istituto comprensivo di Vezzano, Isa 11, intitolato a Margherita Hack, la grande astrofisica, prima donna italiana a dirigere l’Osservatorio Astronomico di Trieste e che ha dato un considerevole contributo alla ricerca, per lo studio e la classificazione spettrale dei molte categorie di stelle, considerata la "madre nobile" della divulgazione scientifica in Italia. L’idea era scaturita dal consiglio d’istituto già nel 2021 e il Comune ha accolto favorevolmente la proposta, così come la prefettura. La cerimonia di intitolazione si è tenuta prima della chiusura dell’anno scolastico nella sede principale scolastica, organizzata dall’Istituto, alla presenza del sindaco Massimo Bertoni, dei rappresentanti della giunta e della presidente del consiglio di istituto, in un atrio addobbato con tanti bellissimi cartelloni realizzati dai bambini della scuola dell’infanzia e primaria, dedicati alla "Signora delle stelle". Dopo gli interventi della dirigente Sandra Fabiani e del sindaco Massimo Bertoni, i bambini della scuola primaria hanno eseguito canti e letto frasi della grande astrofisica, mentre i ragazzi della scuola media hanno eseguito brani musicali. Infine dirigente e sindaco hanno scoperto la targa che riporta la nuova denominazione dell’Istituto.