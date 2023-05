Liste della sindaca e assessorati "Un risultato storico straordinario Il consenso merita riconoscimento"

di Elena Sacchelli

Non può che essere definito straordinario l’apporto che le liste civiche della sindacai hanno dato al successo della coalizione di centrodestra. ‘Cristina Ponzanelli sindaco’ (4 consiglieri eletti) e ‘Sarzana civica’ sono nate dall’associazione ’Sarzana civica’, di cui è presidente l’avvocato Marilena Masciadri (lei stessa candidata, ha avuto 70 voti).

Le liste nate da ’Sarzana civica’ hanno avuto un enorme successo,raccogliendo insieme 2.409 voti, il 22,4%. Questo peso vi sarà riconosciuto? Quali sono le vostre aspettative per la giunta?

"Ovviamente per il sindaco e per Sarzana saremo sempre un’opportunità, mai un problema. Naturalmente questo straordinario consenso elettorale merita un riconoscimento, anche nel rispetto della volontà popolare. Cristina Ponzanelli farà le scelte migliori, anche nella consapevolezza dello storico risultato conseguito dalle due liste".

Pensa che le liste civiche possano aver ‘cannibalizzato’ voti che sarebbero andati ai partiti di centrodestra, come è accaduto tra le liste di Guccinelli e del Pd? In che rapporti siete con le altre forze di maggioranza?

"Quando abbiamo pensato, fondato e costruito questo percorso abbiamo sempre guardato ad allargare il consenso dei partiti e della coalizione, senza andare a intaccarlo: non sarebbe servito a niente il contrario, né al sindaco né alla città. Non è un caso che tutti i nostri candidati siano persone senza precedenti ruoli amministrativi, politici o candidature alle spalle, ma soltanto energie nuove. Questa strategia è stata sviluppata partendo dalle candidature, fino alla costruzione del messaggio e al linguaggio della campagna elettorale. L’obiettivo è stato pienamente raggiunto, e a dirlo sono i numeri: dal 37% delle politiche di settembre, il centrodestra con le nostre liste civiche è cresciuto fino al 54% e gli stessi partiti hanno subìto un calo molto inferiore a quello ordinario e fisiologico tra politiche e amministrative. Il nostro apporto è stato positivo anche per loro, abbiamo vinto insieme e i rapporti sin dalla campagna elettorale sono stati straordinari, di rispetto e consapevolezza dei nostri diversi ma insostituibili ruoli gli uni per gli altri".

Avete ben 4 seggi in consiglio comunale, più la sindaca. L’associazione dovrà darsi un’ulteriore organizzazione ridefinendo i ruoli di rappresentanza?

"Siamo un gruppo aperto a ogni energia cittadina e inclusivo, positivo e propulsivo dell’azione amministrativa. Chiunque voglia dare il suo contributo è benvenuto, perché il lavoro da fare è tanto per i prossimi cinque anni e non solo. I soci definiscono i ruoli di rappresentanza, ma per ora direi che abbiamo lavorato benissimo così".

Chi di voi siederà al tavolo per le consultazioni in vista della la nomina degli assessori?

"Siamo una squadra e ognuno è essenziale, ci confronteremo con gli eletti che sono ben quattro e con il sindaco per fare insieme le scelte migliori".

Prima di questa fase organizzerete una assemblea pubblica o quantomeno una riunione con i vostri soci per concordare le vostre richieste?

"Ci vediamo praticamente ogni giorno, continueremo poi dopo le elezioni ad organizzare incontri pubblici, eventi e attività aperte e inclusive volte ad elaborare e approfondire temi e proposte per Sarzana".

Siete nati con l’obiettivo di migliorare Sarzana, per cittadini e turisti, dando piena fiducia a Cristina Ponzanelli. Quali sono invece i vostri obiettivi politici? Non temete che, come già successo, alla fine i partiti organizzati possano attrarre

i vostri rappresentanti?

"In meno di sei mesi abbiamo fondato e costruito quella che è nei numeri la prima forza politica di Sarzana. Siamo sicuri che continueremo a crescere e di essere soltanto all’inizio di un percorso straordinario non soltanto per noi, ma per la città".