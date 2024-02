"L’informazione è fondamentale"

"Il Consorzio Marittimo Turistico Cinque Terre - Golfo dei Poeti è orgoglioso di partecipare come sponsor al Campionato di giornalismo Cronisti in classe. È per noi un vero piacere prendere parte a questo progetto come prima cosa perché le iniziative che coinvolgono bambini e studenti ci stanno molto a cuore e poi perché riteniamo che sia molto importante dimostrare la nostra attenzione a questi temi, di interesse comune, e al giornalismo. Il Consorzio, le cui attività riguardano i servizi di trasporto marittimo di linea e portuali, pone sempre maggiore attenzione al mondo della comunicazione e dell’informazione: raggiungere i turisti e gli abitanti del territorio è per noi di primaria importanza facendolo con le notizie di cui hanno bisogno, come i nostri bollettini di servizio, gli eventi culturali che ospitiamo sulla nostra flotta; far conoscere i nostri luoghi grazie ad audioguide multilingua. Fare tutto questo non è sempre facile, serve un lavoro attento! Ci siamo avvicinati a questo progetto perché i temi che verranno trattati ci sono davvero cari. Il nostro entusiasmo per ‘Cronisti in classe’ nasce dal fatto che riteniamo sia importante che tra i banchi di scuola si abbia modo di capire come funziona un giornale e si abbia modo di apprendere le basi per scrivere degli articoli con senso critico. Quello del giornalista è un lavoro delicato! È importante che i giovani abbiano modo di affrontare la complessità che li circonda. Apprendere il modo di esprimerla in forma scritta e considerando differenti canali, così che possano interpretarne le sfide e nutrire la loro curiosità. Una curiosità che può rivolgere il suo sguardo anche al mare, al settore marittimo e a ciò che ci circonda, nel nostro territorio. È per questo che il Consorzio ha deciso di contribuire all’iniziativa in modo unico: "per i giovani e le giovani che vinceranno il contest abbiamo riservato una sorpresa speciale che speriamo sia capace di trasportarli nel nostro mondo, quello della gente di mare e ispirarli per il futuro. Buon lavoro a tutti gli studenti e le studentesse".

Rudy Biassoli, Presidente del Consorzio Marittimo Turistico Cinque Terre - Golfo dei Poeti