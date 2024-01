L’infettivologo Galli racconta le pandemie nella storia dell’umanità

Il Circolo Pertini organizza per sabato 13 gennaio alle ore 18 nella sala Leonardo del complesso Santa Caterina a Sarzana l’incontro con l’esperto infettivologo Massimo Galli su “Pandemie e storia dell’umanità”. Il tema è di estremo interesse: le varie pandemie (sifilide, colera, peste, influenza, covid 19 e così via) hanno modificato la storia dell’umanità e in molte occasioni anche più delle guerre.

Massimo Galli, già professore ordinario di malattie infettive all’Università di Milano, ha presentato questa relazione al liceo di Sarzana nella primavera scorsa e il Circolo Pertini ha ritenuto che anche la popolazione non studentesca dovesse avere la possibiltà di ascoltarlo e per questo motivo è stato organizzato il nuovo evento aperto a tutti. Il giorno precedente, questo venerdì, il professor Galli presenterà alle ore 17 il suo nuovo libro “Una Banale Influenza?” nella Sala consiliare della Provincia della Spezia, anche in questo caso in un incontro aperto a tutti.