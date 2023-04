L’impianto Parodi di nuovo agibile: finiti i lavori di messa in sicurezza. Gestione affidata alla Sportutility

Luni, 4 aprile 2023 – E’ stata revocata l’ordinanza 11 del 1° febbraio con la quale l’area patrimonio del Comune di Luni aveva vietato l’utilizzo dell’impianto sportivo “Lino Parodi”, in località Gaggio, dopo che il personale tecnico dell’ente, nel sopralluogo svolto il giorno precedente, aveva riscontrato carenze agli impianti elettrico e idrico, negli spogliatoi e nelle tribune. Una situazione che portò, nel giro di una settimana, all’interruzione del rapporto tra Comune e concessionario: la società Luni Calcio ha infatti restituto l’impianto all’amministrazione interrompendo anzitempo la convenzione con cui le erano state affidate gestione e manutenzione.

In questi due mesi, l’amministrazione comunale ha provveduto ad affidare a ditte specializzate i lavori che, una volta eseguiti, hanno reso possibile la revoca dell’ordinanza di inagibilità. Revoca firmata il 30 marzo dalla dirigente dei lavori pubblici e patrimonio. In particolare, la messa in sicurezza dell’impianto elettrico è stata eseguita dalla Erte srl; gli interventi edili urgenti di messa in sicurezza sono stati svolti dalla Top Level srl; la SePrIn srl ha curato la manutenzione straordinaria dei presìdi antincendio e la Global Trading srl gli interventi di decalcificazione e disinfezione dell’impianto idrico.

Restava il nodo della temporanea gestione, in attesa di una nuova gara per l’affidamento in concessione. Anche questo nodo è stato sciolto a fine marzo: il servizio di guardiania, pulizia, taglio erba, programmazione e prenotazione dell’attività è stato assegnato in affidamento diretto alla Attiva Sportutility Ssd srl della Spezia per tre mesi con possibilità di rinnovo per ulteriori tre mesi. Dovrà essere assicurata un’apertura dell’impianto comunale per 130 ore mensili e il gestore si occuperà anche di comunicare all’ufficio sport del Comune le richieste di prenotazione. Sportutility ha presentato un preventivo di 8.400 euro per tre mesi (a cui va aggiunta l’Iva al 22 per cento) per un totale complessivo di 10.248 euro, ipotizzando le 130 ore di apertura mensile, sfalci compresi. L’importo verrà rimodulato in base alle effettive ore di apertura e utilizzo dell’impianto.

La giunta aveva dettato le linee per risolvere la vicenda, che aveva suscitato anche qualche polemica, con le delibereni 13 del 6 febbraio, con cui era stata accettata la restituzione da parte del Luni Calcio, e 44 del 13 marzo, con cui aveva demandato al responsabile dell’ufficio patrimonio l’affidamento dei lavori necessari al ripristino delle condizioni di sicurezza e fruibilità dell’impianto e al responsabile dell’area segreteria e affari generali l’affidamento a società esterne del servizio di gestione.