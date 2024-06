L’impegno di Iacopo Ruggia : "Sarà un’opposizione propositiva"

Una lista fatta con il cuore. Iacopo Ruggia commenta la sconfitta alle elezioni amministrative a Vezzano con il suo gruppo ’Il futuro è adesso’: "Ho messo insieme un gruppo di persone che amano Vezzano, mettendoci tutto me stesso e tutto il sentimento per il territorio, tutte persone che avevano come unico obiettivo il bene di Vezzano. Sono felice che 1292 cittadini hanno scelto noi, ci hanno creduto e hanno capito quanto amore ci ho messo nella creazione di questo gruppo". La promessa è di essere presenti in consiglio un maggiore impegno e sforzo: "I voti mi gratificano e mi danno la responsabilità e la determinazione, ce la metteremo tutta , saremo in prima linea ad aiutare i cittadini che ce lo chiederanno, siamo propositivi, non distruttivi. segnaleremo le mancanze che ci saranno in questa amministrazione".

Ruggia entrerà in consiglio comunale nei banchi dell’opposizione accompagnato da Cinzia Calanchi, Carlo Tangerini e Enrica Pasquinelli. Nel 2019, le precedenti amministrative, ci fu già uno confronto diretto per la carica di sindaco tra Iacopo Ruggia e Massimo Bertoni e la sua lista Vezzano democratica, che fu eletto la prima volta, e con la stessa Cinzia Calanchi che allora era capolista di ’Alternativa per Vezzano’ e Tiziano Pucci che rappresentava il Movimento cinque stelle.

Alle elezioni di sabato e domenica scorsi, Massimo Bertoni è stato rieletto sindaco per il centrosinistra con 2.132 voti, pari al 58,75 per cento, aggiudicandosi gli 8 consiglieri di maggioranza. La lista di Ruggia ha avuto 1.292 voti pari al 35,60 conquistando tutti e quattro i seggi per l’opposizione. Emilio Iacopi con ’Vezzano nel cuore’ si è fermato a 205 voti pari al 5,65 per cento e non entra in consiglio comunale.

Cristina Guala