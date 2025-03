Lezioni gratuite al Conservatorio

Domani alle 18 i docenti del Conservatorio “Puccini” della Spezia saranno a Santo Stefano Magra, nel salone parrocchiale, per incontrare la banda locale e la cittadinanza, presentando il progetto “Il Conservatorio per le bande” che offrirà cinque lezioni lezioni individuali gratuite nella sede del Conservatorio. Spiega la nota del ’Puccini: "Vuoi imparare a suonare uno strumento a fiato? Suoni già e vuoi migliorare le tue competenze? Vuoi provare uno strumento nuovo? Vuoi provare ad accedere al Conservatorio e conseguire una laurea? Il progetto ‘Il Conservatorio per le Bande’ mette a disposizione le competenze dei docenti di strumenti a fiato e percussione del Conservatorio Giacomo Puccini della Spezia per le bande del territorio. E’ rivolto a tutti coloro che siano interessati a seguire un percorso formativo totalmente gratuito per migliorare le capacità tecniche e musicali con il proprio strumento".