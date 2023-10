Lettura popolare nel centenario della nascita del grande Italo Calvino

L’associazione ’ InSarzana’ ricorda il grande scrittore Italo Calvino a cento anni dalla nascita. Nacque infatti a Santiago de Las Vegas de La Habana il 15 ottobre 1923 e morì a Siena il 19 settembre 1985. In programma una serata speciale, spiega l’associazione, che non sia solo di proposizione ma che coinvolga tutti coloro che amano questo grande personaggio della cultura italiana: "Abbiamo usato il termine lettura popolare per invitare tutti coloro che parteciperanno a preparare un piccolo intervento, a ” salire sul palco” per leggere, declamare, recitare, suonare (per 3-4 minuti ognuno) scritti, aforismi, brani dai libri o dai saggi del grande scrittore". appuntamento domenica dalle 17.30 nei nuovi locali di InSarzana in Vicolo Bonicella 4 (difronte alla Cattedrale) che verrà inaugurata con questo evento che avrà il patrocinio della Fondazione Mondadori e vedrà la presenza di artisti, poeti, attori nostrani e non, che assieme al pubblico renderanno omaggio con la loro arte alla figura di Italo Calvino. Un piccolo buffet allieterà la serata. Tutta Sarzana è invitata a partecipare. Info 338 7084465.