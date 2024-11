L’energia dei volontari Enel. Ripulita la spiaggia libera

Spiaggia libera ripulita dai rifiuti grazie all’iniziativa di volontariato aziendale di Enel, in collaborazione con Legambiente, svoltasi a Fiumaretta con la partecipazione di ventidue persone. "L’attività, che rientra nel più ampio programma di volontariato Enel, ha permesso di recuperare una grande quantità di rifiuti, tra cui mozziconi di sigarette, bottigliette di plastica, vetro e molto altro ancora – spiega la nota di Enel –. L’iniziativa di Beach Litter è stata organizzata in collaborazione con Legambiente nell’ambito del progetto “Volontariato aziendale”. Il progetto, che coinvolge nel 2024 circa 380 dipendenti Enel per un totale di 10 giornate di volontariato da Nord a Sud della Penisola, si propone di monitorare lo stato di salute di litorali, spiagge, parchi e aree verdi urbane, censendo la quantità e la tipologia di rifiuti che si trovano nelle aree pubbliche". Il progetto, redatto secondo linee Guida della Commissione Ambiente dell’Unione Europea, prevede la rimozione dei rifiuti presenti in una determinata area e la loro catalogazione e registrazione attraverso una modalità standard adottata anche in altri Paesi Europei. I dati finali ottenuti potranno essere confrontati con quelli di altre città europee.