Le emozioni del cinema in bianco e nero tornano a Sarzana

Sarzana (La Spezia) 5 ottobre 2021 - Un buon film è come il vino non passa mai di moda e invecchiando migliora. Le emozioni del cinema tornano nella rassegna organizzata dal Cinema Italia di Sarzana che da giovedì 7 ottobre alle 21.30 inaugura la serie dal titolo “Un sogno in bianco e nero” dedicata a capolavori immortali del cinema del passato entrate nella storia. L’iniziativa prevede 4 proiezioni, sempre di giovedì sera, per tutto il mese di ottobre curate dallo staff del cinema sarzanese di piazza Niccolò V. Primo appuntamento con Casablanca di Michael Curtiz, a seguire La Grande Guerra di Mario Monicelli (14 ottobre), Gilda di Charles Vidor (21 ottobre), Un maledetto imbroglio di Pietro Germi (28 ottobre). A presentare i film, il narratore della storia del cinema Joe Denti.