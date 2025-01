Lavori sul muro di via Marina

E’ stato approvato il progetto esecutivo per la ricostruzione del muro sotto strada di via Marina, a Sarzana. I lavori sono stati affidati alla ditta Stelitano, per un importo totale di 58 mila euro. Era il novembre del 2023 quando abbondanti piogge cagionarono diverse criticità su tutto il territorio comunale. L’evento alluvionale, del resto, mise in ginocchio molte zone dell’intera provincia spezzina. Nel corso dei sopralluoghi effettuati dopo le pogge, i tecnici del Comune di Sarzana avevano riscontravato il cedimento del muro sottoscarpa di sostegno della strada comunale via Marina. Il Comune ritenne immediatamente necessario intervenire per ripristinare e consolidare il muro, con la rimozione dei detriti e la ricostruzione di un nuovo manufatto in cemento armato con rivestimento in pietra. Con il tempo però, la situazione statica del muro si è notevolmente aggravata, soprattutto dopo le ultime, copiose piogge autunnali, per cui l’ufficio tecnico ha ritenuto di dover procedere nel più breve tempo possibile all’esecuzione dei lavori di ricostruzione del manufatto per scongiurare potenziali pericoli per la pubblica incolumità.