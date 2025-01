Partono i lavori alla nuova rotatoria, rivoluzione del traffico a Bottagna. “L’obiettivo è finire entro Pasqua”

Vezzano (La Spezia), 30 gennaio 2025 – La lunga attesa è finita: sono infatti iniziati i lavori della costruzione della rotatoria di Bottagna. Slittati di un giorno a causa dell’allerta meteo, da ieri mattina sono avviate le operazioni utili per la realizzazione della rotonda: “L’obiettivo è vederla realizzata entro le festività pasquali. L’infrastruttura è strategica per tutta la Val di Vara – afferma l’assessore regionale alle Infrastrutture Giacomo Giampedrone – eliminando l’attuale incrocio, molto pericoloso, tra la statale di Buonviaggio e la provinciale della Ripa. Ci troviamo in uno degli snodi più delicati per il traffico di questa provincia, per questo Regione ha voluto che questo intervento fosse inserito dal Mit come prioritario nel contratto di programma con Anas”. Soddisfazione tangibile sul territorio di Vezzano: “Ci auguriamo che tutto proceda al meglio e senza intoppi. Da parte nostra la massima collaborazione” le parole del sindaco di Vezzano Massimo Bertoni all’informazione ricevuta da Anas dell’avvio dei lavori della rotatoria, una delle opere più attese negli ultimi anni nell’incrocio tra i più incidentati della regione.

“L’intervento – precisa Anas – ha l’obiettivo di riqualificare l’incrocio esistente, migliorare la sicurezza stradale riducendo la velocità e aumentare il livello di attenzione dell’utente e migliorare la sicurezza della mobilità dolce”. La durata dei lavori sarà di 90 giorni durante i quali la circolazione sarà regolata con rotatoria provvisoria, prevista solo una fase con senso unico alternato con impianto semaforico mobile per la realizzazione della parte centrale della rotatoria. La nuova rotatoria inoltre completerà il quadro delle infrastrutture strategiche sulle quali Regione Liguria ha investito importanti risorse tra cui, in particolare, la nuova bretella Ceparana-Santo Stefano Magra, in fase di realizzazione grazie ad un cofinanziamento regionale di 3 milioni di euro quale anticipo perché i lavori procedano senza interruzioni. “Anche qui l’intervento procede e nei prossimi giorni sarà varato l’ultimo impalcato, avviandoci verso la conclusione dell’opera nei prossimi mesi”, conclude Giampedrone.

A questo si aggiunge il nuovo casello autostradale di Ceparana, che verrà implementato per consentirne l’utilizzo con tutti i sistemi di pagamento, non solo quindi il telepass. A seguire è prevista anche la conclusione dei lavori sul viadotto di Ceparana, sul fiume Vara, da parte di Anas per un valore di due milioni: terminata la prima fase di consolidamento delle pile in alveo, su istanza di Regione, è stata infatti rinviata la seconda fase di manutenzione sulla carreggiata, con l’istituzione di un senso unico alternato, così da ridurre al minimo i disagi.