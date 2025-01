L’attesa nuova rotatoria di Bottagna. Cantiere al via, meteo permettendo

Oggi sarà definito l’R-day, il giorno dell’inizio della costruzione della rotatoria di Bottagna. Tutto confermato, inizierà la posa del cantiere con la consegna dei lavori, salvo condizioni meteo avverse. Infatti solo una spada di Damocle incombe sull’avvio dell’opera della "speranza" che potrebbe risolvere tutti i problemi degli scontri quasi quotidiani che avvengono su uno degli incroci più incidentati della regione: purtroppo è prevista una giornata di pioggia abbastanza intensa, e questo potrebbe ritardare di qualche ora l’avvio. Comunque cominceranno senza rinvii le attività propedeutiche ai lavori.

La rotatoria, progetto scelto come migliore rispetto a inversione di precedenze, a semafori e ad altre alternative, è il frutto di un percorso iniziato molto tempo fa e che ha visto una prima presentazione della proposta dei progettisti di Anas, con la compartecipazione della Regione Liguria, rappresentata dall’assessore Giacomo Giampedrone, a giugno 2023 nella sala comunale di Vezzano. Anas ha già comunicato che sarà emessa un’ordinanza per la regolamentazione del traffico nell’intersezione con limite di velocità pari a 30 km/h, inoltre sarà interdetto il transito dei mezzi con massa superiore a 3,5 tonnellate soltanto per il flusso veicolare, lungo la statale 330 che va dal Felettino va a Bottagna. Garantito invece il transito dei mezzi pesanti nella tratta della statale 330 che da piano di Follo conduce a Vezzano tramite la Provinciale 10 e viceversa.

Cristina Guala