Lavori da 300mila euro a Castelnuovo Magra per sistemare strade e sicurezza

Oltre trecento mila euro di spesa per rimettere in sesto le strade, rivedere il flusso delle acque che in alcune zone sono spesso causa del deterioramento dell’asfalto e mettere in sicurezza alcuni tratti del territorio comunale di Castelnuovo Magra installando barriere sui cigli stradali. Una spesa notevole quella investita dall’ente, circa 320 mila euro, ma ritenuta ormai necessaria per far fronte alla situazione delicata di alcune zone del territorio che sarà coperta sia con appositi fondi di bilancio ma anche grazie a un mutuo acceso dall’amministrazione con la Cassa Depositi e Prestiti. I lavori avranno la durata di qualche settimana e saranno realizzati dalle aziende spezzine Seib e Edil Group.

"L’investimento complessivo è di circa 320 mila euro, in gran parte derivanti da un mutuo richiesto dall’amministrazione comunale a Cassa depositi e prestiti – hanno spiegato il sindaco Daniele Montebello e l’assessore ai lavori pubblici Gherardo Ambrosini – ma proprio grazie a questo ingente intervento andremo a sistemare, oltre all’asfalto, anche la regimazione delle acque in diverse zone del territori. I lavori prevedono anche la posa di alcuni guardrail e altre opere necessarie legate alla percorribilità delle nostre arterie stradali". I cantieri comporteranno inevitabilmente alcune modifiche della circolazione stradale e i divieti di sosta nelle aree direttamente interessate ai lavori comunque segnalati dall’apposita cartellonistica stradale.