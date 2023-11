Lavori sulla bretella autostradale, da lunedì torna il rischio code

Santo Stefano Magra (La Spezia), 11 novembre 2023 – Da lunedì prossimo 13 novembre per percorrere la bretella autostradale Santo Stefano-La Spezia ci vorrà una buona dose di pazienza come gli automobilisti hanno già avuto modo di sperimentare anche nel corso dell’estate.

Riprende infatti la sostituzione, in parte già avviata nei mesi scorsi, delle barriere di sicurezza sulla tratta A15 in prossimità della galleria Fresonara e nello specificto il cantiere riguarderà due campate del viadotto Prati, in direzione Santo Stefano Magra, per una lunghezza complessiva di circa 70 metri. Gli interventi sono programmati da Salt, società che gestisce la tratta autostradale in accordo con Regione Liguria e le amministrazioni comunali direttamente coinvolte nel passaggio della bretella e richiederanno la chiusura della corsia di sorpasso sulla carreggiata est, senza però la necessità di inserire scambi di carreggiata. I disagi, comunque, ci saranno inevitabilmente.

Il termine dei lavori per questo lotto di interventi sulle barriere di sicurezza, parte del più ampio progetto di sostituzione degli spartitraffico, è previsto per domenica 3 dicembre.

"I lavori di messa in sicurezza della bretella autostradale della tratta A15 - ha spiegato l’assessore regionale alle infrastrutture Giacomo Raul Giampedrone - procedono secondo il piano degli interventi stabilito grazie al confronto avviato da Regione Liguria con la società Salt e in accordo con i Comuni della Spezia, Santo Stefano Magra e Vezzano Ligure".

"L’intervento che prenderà il via il prossimo 13 novembre - prosegue l’assessore regionale alle infrastrutture – non richiederà uno scambio di carreggiata, dando così un impatto meno importante sulla fluidità del traffico. Chiudendo il cantiere e riaprendo il tratto del raccordo autostradale a doppia corsia il 4 dicembre, inoltre, si eviterà di impattare sul traffico in occasione del ponte dell’Immacolata e le festività natalizie".

"Nelle prossime settimane continueremo a rimanere in stretto contatto con Salt e gli enti locali interessati – conclude l’assessore Giampedrone – per condividere i prossimi passi di questo ampio progetto di sostituzione delle barriere di sicurezza sull’A15".

m.m.