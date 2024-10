Lavori al Parentucelli Arzelà dopo le infiltrazioni

Sarzana, 14 ottobre 2024 – Si è lavorato anche nel fine settimana all’interno dell’istituto superiore Parentucelli Arzelà di Sarzana per risolvere i problemi che si erano registrati a seguito del maltempo dei giorni scorsi. Nell’edificio è presente un cantiere per opere di manutenzione straordinaria del tetto e le forti piogge avevano causato infiltrazioni di acqua con allagamenti di un corridoio e di altri spazi. Le ditte incaricate dalla Provincia stanno intervenendo sulla copertura dove è in fase di completamento la posa della guaina e la riqualificazione dei lucernai.