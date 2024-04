Latte Tigullio celebra domani il suo 70esimo anniversario

Latte Tigullio Centro Latte Rapallo, gruppo Centrale del Latte d’Italia - Newlat Food, domani, nella sede storica di via Santa Maria del Campo 181 a Rapallo, dalle 10 alle 18, celebra il suo settantesimo anniversario con la manifestazione ‘Latte in Festa’. Oltre alle attività pensate per i bambini, si festeggerà anche la prescinsêua con show cooking, un convegno dalle 16 condotto da Marco Benvenuto e l’inaugurazione nello stabilimento di Rapallo della nuova linea di produzione e confezionamento della antica cagliata genovese. Al dibattito interverranno Maurizio Sentieri, Enrico Sala, Riccardo Collu, Mario Restano, Paolo Bellone, Olindo Mazzotti e Simone Altemani.