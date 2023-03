L’arte in Cittadella Omaggio a Picasso Acqueforti, ceramiche foto d’autore in mostra

"Pablo Picasso le origini del mito" è l’evento culturale più importante degli ultimi anni che si svolge a Sarzana nel cinquantesimo anniversario della sua scomparsa. Una manifestazione alla quale l’amministrazione comunale sarzanese lavora da oltre due anni del valore di 200mila euro raggiunti grazie al contributo di enti, in prima fila la Regione Liguria, privati, uno stanziamento nel bilancio comunale e il bando vinto dal ministero sulla cultura e turismo. Un impegno a tutto campo grazie al quale sarà possibile ammirare opere del valore di decine di milioni di euro. L’esposizione in programma alla Fortezza Firmafede si aprirà l’8 aprile, a 50 anni dalla morte del grande maestro, e che diventa un tutt’uno con le commemorazioni delle più importanti istituzioni di Europa e degli Stati Uniti. E quello di Sarzana è uno dei pochi progetti culturali organizzati in Italia. L’evento si svolge in collaborazione col museo Casa Natal Picasso de Malaga. Come ha riferito nel corso della presentazione Gina Ingrassia del comitato organizzatore. La mostra che rimarrà aperta fino al 16 luglio rappresenta un racconto completo del percorso artistico di Picasso. In esposizione 18 fotografie alcune realizzate da Juan Gyenes, provenienti dall’archivio Gyenes e altre da Robert Capra oltre al...