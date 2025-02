L’allarme lanciato dall’opposizione: "Allarme furti sul nostro territorio"

Furti sul territorio comunale di Vezzano: i consiglieri del gruppo ’Il futuro è adesso’, guidati da Jacopo Ruggia, desiderano sollevare l’attenzione sul problema con l’obbiettivo di spingere l’amministrazione comunale a prendere dei provvedimenti. "Negli ultimi tempi si sono verificati nel nostro territorio, specie in località Prati e Buonviaggio, numerosi episodi di furti, ma anche atti vandalici e frodi, che stanno creando un clima di crescente preoccupazione tra i residenti – spiegano – le abitazioni, le proprietà e persino i beni pubblici non sono più al sicuro, e questo sta minando il senso di sicurezza che dovrebbe contraddistinguere la nostra vita quotidiana".

Eventi difficilmente superabili, spiegano, sotto molteplici aspetti: "Che non solo arrecano un danno economico a chi ne è direttamente coinvolto, ma generano anche un grave disagio psicologico e un forte senso di insicurezza in tutti i vezzanesi. Chiediamo pertanto con urgenza al sindaco e alla sua giunta di prendere provvedimenti concreti per migliorare la sicurezza sul nostro territorio. In particolare, sarebbe fondamentale installare sistemi di videosorveglianza nelle zone più sensibili, migliorare l’illuminazione pubblica in alcune aree isolate o totalmente buie e potenziare i controlli da parte delle forze dell’ordine, specialmente durante le ore notturne".

Inoltre, proseguono gli esponenti del gruppo di minoranza consiliare, sarebbe utile coinvolgere la comunità in iniziative di sensibilizzazione e di prevenzione, affinché tutti possano contribuire attivamente a contrastare questi episodi di micro-criminalità. "Confidiamo che l’amministrazione comunale prenda seriamente in considerazione la nostra richiesta – concludono i rappresentanto del gruppo di minoranza –, per tutelare la sicurezza e il benessere di tutti i cittadini. Ricordiamo che la sicurezza degli abitanti dev’essere al primo posto".

C.G.