Laboratori nella scuola primaria per allungare l’orario pomeridiano

Laboratori nelle scuole primarie del territorio comunale di Vezzano con l’obbiettivo di prolungare l’orario scolastico, per tre giorni ogni settimana, offrendo in questo modo un valido aiuto alle famiglie che lavorano che potranno lasciare i figli in classe anche per una parte del pomeriggio.

Sta infatti prendendo avvio in questi giorni un progetto finalizzato ad ampliare il tempo scuola per gli alunni della primaria di Vezzano Capoluogo mediante attività di accompagnamento allo studio e laboratori didattici da programmare in accordo con il personale insegnante. Il progetto, presentato sinteticamente, prevede tre giorni di ampliamento del tempo scuola nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì. Gli alunni saranno seguiti subito dopo la mensa scolastica, dalle 13 fino alle 15.45, e il servizio ha avuto inizio lunedì scorso e proseguirà fino al 31 dicembre.

All’interno dei laboratori il lavoro sarà coordinato da tre educatori della Cooperativa Lindbergh, affidataria del servizio di sostegno socio educativo per minori del territorio vezzanese, i cui operatori sono già presenti nei plessi scolastici del comune per lo svolgimento delle attività di assistenza e supporto in favore degli alunni, oltre che per gestire il centro socio ludico ricreativo pomeridiano e i centri estivi.

L’attività programmata comprenderà laboratori organizzati per gruppi eterogenei a seconda delle attività progettate settimanalmente. La spesa per il Comune sarà di complessivi 5800 euro.

Cristina Guala