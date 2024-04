Laboratori e interventi di esperti per la povertà educativa minorile

Una giornata dedicata alle famiglie, ai professionisti dell’educazione e alla comunità del territorio per promuovere i servizi educativi integrativi attivi. Si terrà mercoledì 10 aprile a partire dalle 17 nella sala consiliare del Comune di Sarzana il convegno "La persona al centro", organizzato nell’ambito del progetto Arco, acronimo di Accoglienza Rete Comunità Ora, selezionato e finanziato dalla Fondazione "Con i Bambini" nel fondo per il contrasto della poverta` educativa minorile. "Si tratta di un importante progetto che risponde concretamente ai bisogni delle famiglie della fascia 0/6 lavorando in rete con le realtà del territorio e in continuo dialogo con l’amministrazione, che sta ottenendo ottimi risultati dalla teoria alla buona pratica del fare in educazione" sottolinea la coordinatrice pedagogica del Distretto Socio Sanitario 19 Micaela Travaglini (nella foto), che introdurrà i lavori. Dopo di lei, interverranno per i saluti istituzionali il sindaco di Sarzana Cristina Ponzanelli, l’assessore regionale Giacomo Giampedrone e il direttore del Distretto Socio Sanitario 19 Davide Capellari. Quindi, sarà la volta della presentazione del libro "Professione pedagogista clinico" curato da Marta Mani con la partecipazione del professor Guido Pesci, fondatore di questa disciplina che taglia il traguardo del mezzo secolo, a cui sarà consegnato un riconoscimento da parte dell’amministrazione per la sua opera intellettuale. Chiuderà un focus sul "Laboratorio di Narrazione" a cura di Autobooks-Associazione Ezechiele 36 e l’esperienza del "Laboratorio Artistico" a cura di Coop Cocea.

