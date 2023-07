La Torretta torna agibile Pulizia del fondale e catenaria Recuperati 38 posti barca

Il porticciolo dimenticato è tornato a splendere. Ci vorrà ancora qualche ritocco ma La Torretta, attracco nautico di proprietà del Comune di Ameglia, è stato riqualificato e potrà ospitare 38 imbarcazioni. Una buona notizia dunque per i residenti del Comune di Ameglia presenti nelle gradutorie degli aventi diritto a un posto barca a prezzi differenti rispetto ai contratti commerciali sottoscritti alle barche in transito e sosta temporanea, oppure di esterni. Nei giorni scorsi il Comune ha proceduto alla pulizia del fondale dell’attracco che guarda il ponte dell Colombiera e proprio per questa posizione è costantemente soggetto alle correnti del fiume. In tanti anni di abbandono, dopo il fallimento della partecipata Ameglia Servizi Turistici che gestiva la piccola darsena, lo specchio d’acqua si era insabbiato e diventato quasi calpestabile. Ci aveva provato una associazione a rilanciarlo e poi anche la precedente amministrazione comunale ma alla fine era tornato in capo a Regione Liguria.

Il Comune ha deciso di riqualificarlo e di puntarci, arrivando finalmente al termine dei lavori di pulizia del fondale, del recupero della catenaria per l’ancoraggio delle imbarcazioni avvalendosi del servizio dei subacquei quindi sono state ricollocate le colonnine collegate all’acqua e elettricità. Nei prossimi giorni verrà sistemata la telecamera di videosorveglianza collegata con la polizia municipale. "La società Marinella - ha spiegato il sindaco Umberto Galazzo - ha provveduto alla pulizia della parte di competenza mentre al resto abbiamo pensato noi con fondi di bilancio, stanziando oltre 30 mila euro. Finalmente dopo tanti anni di ingessamento la graduatoria degli aventi diritto al posto barca inizia a scorrere e anche alla luce della situazione ancora da definire al porticciolo di Bocca di Magra l’aver recuperato 38 posti è un motivo di grande soddisfazione".

m.m.