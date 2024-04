La storia urbanistica spiegata ai ragazzi

Alunni a palazzo civico a Vezzano. Il Comune ha ospitato nella sala consiliare la visita di studio di 24 alunni dell’istituto comprensivo Hack. Sono stati accolti dall’assessore Sabrina Flotta mentre la docente Donatella Ambrosini ha introdotto il tema della storia dell’urbanistica del territorio, tema approfondito dai tecnici comunali, tra cui l’architetto Roberto Bologna, proponendo agli allievi attività pratiche di lettura e interpretazione della normativa. Non sono mancate osservazioni e domande da parte dei ragazzi, soprattutto sulla storia e lo sviluppo del territorio e le buone pratiche per la prevenzione dei rischi ambientali. Un argomento importante che aiuta i giovani a affrontare i rischi e i pericoli della vita quotidiana e anche a capire come evitarli, con i giusti comportamenti. I giovani hanno apprezzato la vicinanza alla macchina comunale e partecipato con curiosità e interesse.