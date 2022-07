La storia tra Hockey Sarzana e mister Bertolucci è ai titoli di coda

Sarzana (La Spezia) 24 luglio 2022 - E’ arrivata ai titoli di coda la storia tra l’Hockey Sarzana Gamma Innovation e il tecnico Mirko Bertolucci. Dopo una sola stagione insieme arricchita dalla storica conquista della Coppa Italia e la partecipazione alle Final Four di Eurolega il rapporto tra l’allenatore viareggino e la società sarzanese, salvo clamorose retromarce, si è interrotto. Ancora non è ufficiale il sostituto ma che qualcosa tra le parti si sia incrinato è un dato evidente. Alla base delle divergenze tra il club presieduto da Maurizio Corona e l’allenatore ci sarebbe la richiesta di occuparsi esclusivamente della squadra di serie A1 e lasciare in secondo piano il settore giovanile, in particolare il club viareggino Pumas che è stato fondato proprio dai fratelli Mirko e Alessandro Bertolucci. Quest’ultimo ex allenatore dell’Hockey Sarzana e attuale guida del Trissino e della Nazionale. La richiesta non è piaciuta e nei prossimi giorni si capiranno le intenzioni del sodalizio sarzanese che nel frattempo ha fatto rientrare in società Paolo De Rinaldis assegnandogli la guida della squadra di serie A2 e dell’under 19.