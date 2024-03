La sicurezza del consumatore. Come proteggersi dalle truffe

Un pubblico numeroso ha partecipato alla Mediateca all’iniziativa di approfondimento e sensibilizzazione sul tema “Sicurezza del consumatore: tutele e procedure”, organizzata dall’amministrazione comunale in collaborazione con Adiconsum. Sono intervenuti l’assessore alla sicurezza Giulio Guerri, l’ispettore Alessandro De Nanni responsabile della sezione operativa per la sicurezza cibernetica della polizia di Stato della Spezia, Gian Giacomo Peruzzo del nucleo di vigilanza della sede di Genova della Banca d’Italia, Giovanni Santella vice segretario generale dell’Agcom e Giancarlo Federici presidente provinciale Adiconsum. L’incontro, offerto alla cittadinanza in occasione della Giornata mondiale dei diritti dei consumatori, è una tappa del percorso che l’amministrazione spezzina sta portando avanti per promuovere la consapevolezza e la prevenzione sui temi sicurezza e della salute e ha dato la possibilità di approfondire, a 360 gradi, le questioni inerenti alla tutela e alla protezione del consumatore rispetto alle dinamiche fraudolente e ai comportamenti illeciti, dall’ambito commerciale e finanziario a quello delle telecomunicazioni.