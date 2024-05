La sfida del leghista Jacopo Ruggia: "Con noi finalmente una svolta. Siamo l’alternativa all’inerzia"

"È un’emozione per me presentare la nostra squadra, fatta di persone che amano Vezzano e le sue frazioni". Con queste parole Jacopo Ruggia candidato di "Vezzano con Ruggia sindaco" ha presentato la sua squadra, un gruppo di persone unite dalla volontà di fare il bene di Vezzano, così le ha definite, e che insieme a lui concorreranno alle amministrative di giugno. "Ci impegneremo al massimo per fare risplendere Il nostro paese come merita, ma abbiamo bisogno del vostro sostegno" ha detto Ruggia sulla terrazza Belvedere dove ha dato l’appuntamento a simpatizzanti e cittadini, qualificando la sua lista come l’alternativa all’attuale amministrazione- "Siamo il cambiamento, vogliamo dire basta alle stesse persone da 40 anni, ci siamo noi, l’alternativa contro l’inerzia che ci circonda, dimostreremo il nostro impegno con i fatti" ha detto Ruggia che candidato sindaco già nel 2019 per la Lega, è stato consigliere comunale negli ultimi cinque anni nei banchi dell’opposizione.

Con lui, a sostenerlo in lista anche Cinzia Calanchi, che fu sua avversaria alla poltrona di sindaco nel 2019, e Simone Capri, della stessa lista, consiglieri di Alternativa per Vezzano che hanno fatto la scelta di sostenere Ruggia: "Una scelta ponderata_ ha detto Calanchi_ l’unica percorribile". Nel programma che Ruggia ha annunciato in pillole i suoi propositi in caso di elezione: "Governeremo come fa un buon padre di famiglia: vogliamo Vezzano a misura di bambini, famiglie, anziani, punteremo sul turismo perché Vezzano deve diventare una meta turistica, penseremo a come incentivare le attività locali, penseremo primariamente alla sicurezza". Nel programma anche il recupero dell’autonomia della polizia locale, adesso accorpata al comando di Bolano. Ruggia ha annunciato di volere il trasferimento dell’asilo dall’incrocio di Buonviaggio, nel pieno dello smog, che avverrà ristrutturando la ex scuola di Valeriano. Poi ha elencato i progetti per i parchi, per il recupero della Guida, di Forte Bastia, che ha sottolineato come un fallimento, l’abbellimento di Piazza Centi, la pulizia costante dei cimiteri e progetti per la sicurezza del Magra a Corea. "Rilanceremo i comitati di quartiere che adesso non ci sono più e costituiremo un polo unico dell’associazionismo, che potrà collocarsi a Fornola".

In lista con Ruggia ci sono Domenico Addabbo, Ana Paula Almeida, Emilio Angeletti, Micol Beverini, Cinzia Calanchi, Simone Capri, Luigi Cozzani, Alex Guidetti, Enrica Pasquinelli, Leonardo Rossini, Alessandro Salvatore, Carlo Tangerini.

Cristina Guala